Premio Internazionale di Poesia Alfonso Gatto, menzione speciale per l’attore e regista Angelo Orlando

E' giunto alla sua 35° edizione il Premio internazionale di poesia Alfonso Gatto, organizzato dalla Fondazione Gatto e il Centro studi interdipartimentale di Poesia contemporanea “Alfonso Gatto” dell’Università degli Studi di Salerno. Nel corso degli anni il Premio ha promosso i grandi nomi della poesia contemporanea.

Il premio

Da qualche anno grazie al sodalizio tra la Fondazione e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno il Premio ha assunto una dimensione internazionale proponendo un gemellaggio tra due tradizioni poetiche e tra due poeti e facendo della ricerca filologica e della traduzione il centro del proprio interesse. Nella figura del poeta costaricano Rafael Angel Herra - docente di filosofia, narratore, diplomatico, giornalista - si è voluto premiare un proficuo e proteiforme percorso all’impronta di un umanesimo profondo e vitale, arricchito da suggestioni “esotiche”, che ha trovato nella poesia un canale privilegiato di espressione di istanze civili, esperienze condivise e soggettività.

La menzione

Menzione speciale, inoltre, per l’attore e regista salernitano Angelo Orlando, reduce dal suo ultimo film, "Rocco has your name" che sta riscuotendo notevole successo nelle sale. Orgoglioso, Orlando, dunque, per il riconoscimento ricevuto domenica 23 giugno, presso Palazzo Fruscione, nell'ambito del festival Salerno Letteratura.