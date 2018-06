“On the road-Festa del volontariato” al San Demetrio, premio intitolato a Rosario Caliulo

Verrà consegnato, domani, il premio intitolato a Rosario Caliulo, storico direttore delle Politiche Sociali del Comune di Salerno prematuramente scomparso. L’associazione Venite Libenter presieduta da Rossano Braca consegnerà all'assessore Nino Savastano il riconoscimento, domani sera, nel corso della prima “On the road-Festa del volontariato”, presso l’Arena San Demetrio.

Il premio

Il premio alla memoria di Caliulo arriva in un momento di grandi diffidenze verso gli ultimi, soprattutto i migranti: il direttore Caliulo, noto come il boss buono, ha sempre operato in prima linea per aiutare i più deboli, rappresentando un prezioso esempio di umanità e altruismo per tutta la comunità, oltre che un punto di riferimento insostituibile per numerosi stranieri arrivati in città da minori non accompagnati.

Il programma

L'iniziativa, dunque, si terrà domani a partire dalle ore 18.30, presso il piazzale dell'Oratorio San Demetrio. A seguire, alle 19, nella sala Ambrosini, si terrà un incontro con le associazioni di volontariato e alle 19.45 il concerto di musica popolare a cura della compagnia Daltrocanto. Infine, su invito, alle 21, la cena di beneficenza allietata da The Sunset Blues Band e la consegna del premio intitolato a Rosario Caliulo e di quello intitolato a Rosalba Larocca, socia fondatrice di Venite Libenter. Prevista una folta partecipazione.