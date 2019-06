Premio teatro San Carlo di Napoli per Alfano I Jazz enseble 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è conclusa il 4 giugno la finale della decima edizione del “Premio Teatro di San Carlo” – rassegna scolastica di musica rivolta alle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado che ha visto esibirsi le stesse selezionate presso il Teatro di San Carlo di Napoli. Il premio 2019 era dedicato a George Gershwin ed al Musical. All’ “Alfano I Jazz Ensemble” del Liceo Indirizzo Musicale di Salerno diretto dai Docenti Giuseppe Esposito e Fabio Schiavo, è stato assegnato un Premio Speciale della Giuria con la seguente motivazione: “Per la particolare brillantezza dell’esecuzione, dell’amalgama del gruppo che non ha mai sacrificato la qualità dei momenti solistici. Sembrava di assistere all’esecuzione di una band di professionisti ” . Oltre a quella degli esperti, era presente una giuria di giovani che ha assegnato un premio a due solisti dell’orchestra: Angelo Della Valle e Guglielmo Santimone rispettivamente chitarrista e pianista, per la particolare sensibilità mostrata durante i loro assoli nell’esecuzione di “Oh Lady Be Good” brano composto da George e Ira Gershwin che dà il titolo all’omonimo musical rappresentato a Broadway nel 1924. La giuria ha poi espresso elogi per il Liceo “Alfano I” di Salerno diretto dalla Prof.ssa Elisabetta Barone, per l’alto livello delle sue orchestre che risultano ormai da qualche anno sempre vincitrici nelle varie categorie del Premio Teatro di San Carlo, evidenziando anche la collaborazione artistica tra Il Teatro e il Liceo durante l’anno scolastico.

