Milano: la Fondazione Comunità Salernitana premiata per il centro "Una Speranza"

Una serata importante in uno scenario importante per la Fondazione Comunità Salernitana: lo scorso lunedì 24 settembre, infatti, la fondazione è stata premiata presso l'Unicredit Pavillon di Milano dal Corriere della Sera durante una serata dedicata all'Economia della Fiducia in occasione i festeggiamenti per il primo compleanno del supplemento Buone Notizie.

La serata

La Fondazione Comunità Salernitana è stata premiata per il progetto Una Speranza, il centro diurno e residenziale di Sala Consilina.

É un premio dedicato alla Fondazione e, in modo ancor più particolare, a soci, volontari, operatori ed utenti dell'Associazione Una Speranza Onlus che oramai da più di vent' anni si adopera per garantire diritti e dignità alle persone con disabilità. Tutto parte dalla caparbietà di un genitore, Gianfranco Santopaolo, padre di Vincenzo, un ragazzo disabile. Gianfranco, con tenacia e costanza, ha saputo coinvolgere altre famiglie di ragazze e ragazzi disabili, che come lui erano chiamati ad affrontare quotidianamente lo stesso percorso fatto anche e spesso di ostacoli e difficoltà. Ed è così che, grazie alla comune volontà di questi genitori, preoccupati per il presente e, soprattutto, per il futuro dei loro figli, nasce il centro Una Speranza: un progetto innovativo per il territorio e per la comunità di riferimento. Nel corso degli anni l'Associazione Una Speranza Onlus ha acquistato un terreno sul quale costruire un centro diurno e residenziale. L' Associazione ha successivamente donato alla Fondazione della Comunità Salernitana il terreno insieme con il progetto approvato della realizzazione del centro e le due realtà insieme si sono impegnate a costruire un luogo dedicato a garantire serenità alle persone con disabilità ed ai loro familiari. Il centro, di oltre 3000 metri quadrati su 4 livelli, è per ora completo soltanto al piano terra dove si garantiscono le attività diurne e dove sono presenti diversi laboratori, la mensa, la cucina ed un’ area di socializzazione.

Il commento del presidente Autuori

"Rientrare tra le realtà a cui Buone Notizie ha dedicato la sua attenzione e tra quelle, poi, che nel giorno del suo primo compleanno vengono premiate dal comitato scientifico ci riempie di orgoglio e ci dona ancor più motivazione a procedere lungo il cammino dell’impegno volontario. La nostra speranza è di riuscire a generare ancor più fiducia attorno al progetto per completare al più presto le stanze del centro destinate alla residenza e far conoscere le potenzialità di una fondazione di comunità": ha commentato il presidente della fondazione Antonia Autuori. "La realizzazione del centro è la prima grande e tangibile azione che io e tanti altri coraggiosi genitori di figlie e figli con disabilità abbiamo avuto la possibilità di realizzare su un territorio dove i tanti e diversi bisogni delle nostre speciali famiglie non riuscivano a trovare piena soddisfazione - ha spiegato Gianfranco Santopaolo - La nostra scelta è stata quella di attivarci per garantire il miglior presente possibile ai nostri figli, come avrebbe fatto qualunque altro genitore, e per consegnare loro un futuro con più tutele. Abbiamo fatto tanto, grazie a tanti, ed ancora molto altro serve fare per i ragazzi del centro e per la comunità tutta che attorno al nostro progetto ha mostrato di saper agire coesa e di riuscire così a fare la differenza".