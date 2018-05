Neonato ricoverato in ospedale, la mamma "lo prende" e scappa: ricerche serrate

Tensione a Salerno: ieri sera, intorno alle ore 21, una donna straniera, il cui figlio era ricoverato presso la Neonatologia - Terapia Intensiva Neonatale del Plesso Ruggi e lì trattenuto su disposizione del Tribunale, dopo averlo allattato, si è allontanata portando con sé il neonato eludendo la sorveglianza del personale di turno.

Il fatto

Come rende noto la Direzione Strategica del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, pochi minuti dopo, quando le infermiere hanno constatato l’assenza del bambino, è stata immediatamente allertata la sorveglianza interna e sono state chiamate le Forze dell’Ordine che hanno attivato tutti i mezzi per la ricerca di madre e figlio sul territorio. Dai filmati della videosorveglianza è emerso che la donna e il piccolo, collocato in un porta enfant, erano insieme ad un uomo e si sono allontanati in direzione della Metropolitana. Serrate, dunque, le operazioni di ricerca. Fortunatamente, come assicurato dai medici della Neonatologia, il bambino, ad ogni modo, è in buone condizioni di salute.

La commissione

Intanto, il Direttore Generale del Ruggi ha immediatamente disposto una commissione d’inchiesta presieduta dal Direttore Medico di Presidio, dottor Angelo Gerbasio, deputata ad acquisire ogni dato utile relativo all’accaduto e a tutela dei piccoli ospiti nel reparto e delle loro famiglie, oltre che del personale dell’Azienda.