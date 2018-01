Presentazione del libro Il leone del Sahara di Francesca Forlenza

Romanzo - Il Sultano Asad, bello, terribilmente affascinante eppure un sadico e un pervertito, era il mio errore di percorso, la deviazione sulla retta via, lo scherzo bizzarro di un destino senza umorismo. Tutto ciò che aborrivo. E tutto ciò che senza saperlo avevo sempre desiderato...



Oltre la logica, oltre la comprensione giace l’amore. L’amore viscerale. L’amore senza via d’uscita. L’amore con una sola entrata. L’amore che concede la vita. L’amore che procura la morte. L’amore capace di convogliare due religioni diametralmente opposte. L’amore finestra su un mondo nuovo, un mondo arcaico. L’amore verso il sadismo. L’amore che rispecchia il masochismo. L’amore sinonimo di vendetta. L’amore riflesso di grazia. L’amore riverbero dei suoi occhi. Lui, il Sultano. Asad era tutto ciò che avevo sempre bramato e odiato al tempo stesso. Era il mio Leone del Sahara. Avrei dovuto proteggerlo. O ucciderlo…



Francesca Forlenza nasce a Battipaglia nel 1986. Cresce tra le colline di Olevano sul Tusciano con la madre Maria e la sorella Federica. Intraprende studi tecnici, operando parallelamente nel settore edile e topografico. In seguito cambia rotta, prediligendo discipline umanistiche e collabora con un giornale locale. Il Leone del Sahara è il suo primo romanzo.



L'autrice dialogherà con il pubblico in sala.

Con la partecipazione del presidente del Centro Culturale Studi Storici di Eboli (Salerno) e direttore Editoriale Edizioni Il Saggio Peppe Barra. Con la partecipazione della stazione radiofonica RadioFlash Salerno.