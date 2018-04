Presentazione e consegna dei Compendi di Storia salernitana al Comune di Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani mattina alle ore 10.30 presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno saranno presentati e consegnati i compendi di Storia salernitana agli studenti delle scuole che hanno aderito all’iniziativa di istituire una materia sulla storia della città proposta dal consigliere comunale Dante Santoro. Grazie ad una importante partnership con lo storico pastifico Antonio Amato migliaia di compendi saranno regalati agli studenti che hanno partecipato alle varie lezioni e le visite guidate tenute in questi mesi da docenti ed esperti.

All’incontro per il lancio di questa prima edizione scritta del compendio interverranno il consigliere comunale Dante Santoro, la Brand Manager Pasta Antonio Amato Alessia Passatordi, il professore Alfonso Conte, docente dell’ Università degli studi di Salerno, e Nicola Vernieri che ha coordinato l’elaborazione e le ricerche dei testi. I volumi saranno consegnati agli studenti degli Istituti Di Palo- Galilei, liceo classico Tasso, gli scientifici Da Procida, Severi e l'Istituto Genovesi-Da Vinci; inoltre sarà data occasione agli studenti presenti di visitare Palazzo Guerra. Il consigliere Santoro ha commentato: “Un’iniziativa a costo zero per i cittadini ma con una grande ricaduta per la città e per la collettività studentesca; grazie allo storico Pastificio Antonio Amato per avere aderito all'iniziativa ed ai tanti volontari che stanno rendendo possibile tutto ciò. Passo dopo passo stiamo portando avanti la nostra missione di riscoperta della storia della nostra città, serve anche questo per meritarci un futuro migliore nei nostri territori”