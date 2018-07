Presentazione kitch & chic nuovo singolo di La Zero

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

KITCH & CHIC – COMUNICATO INDIPENDENTE 28/06/2018 Kitch e Chic racconta in maniera ironico-satirica uno spezzato di società odierna. La Zero attraverso il divertimento e il ‘ trip ‘ dato dalla ripetuta battuta ‘ Kitch e Chic ‘ lancia una divertente provocazione cui il web ha risposto con grande consenso ( 30.000 Views in 3 giorni). E’ stata definita dalla Gazzetta DS come un “ Nun te reggae più 2.0 “ trascinato da un tappeto di sound elettroswing. Kitch & Chic non è solo un singolo, è un progetto formato da una crew di professionisti del settore : Emiliano Palmieri ( Prod. Musicale), Anna Muscionico ( Autrice) insieme a Marco Stabile, Emiliano Palmieri e la stessa Manuela Zero , Mirko Gancitano ( Esperto del web e della comunicazione ) , Steve Ersenemic ( Dj che ha in corso il remix del pezzo pronto per i grandi eventi). Il progetto Kitch & Chic è nato, e vuole essere, il progetto della gente comune. Il video è stato interamente girato con iPhone da Mirko Gancitano con un budget legato allo styling di 50 €. Il primo live show al Love Park di Roma dopo 3 giorni dall’uscita ha ricevuto grande consenso da parte del pubblico, che dopo l’esibizione si è letteralmente capovolto sulla Zero ( come è possibile vedere dai video sui social). Dopo 4 giorni dalla sua uscita è stato selezionato da Hit Mania Estate, come hit estiva e sarà presente nella compilation in uscita a Luglio 2018. Kitch & Chic segue solo una formula : NESSUNA CASA DISCOGRAFICA, NESSUN COMPROMESSO, SOLO 1 DOMANDA : SEI KITCH o CHIC? LINK : https://www.facebook.com/ManuelaZeroOfficial/videos/1011779282314597/ Presente su iTUNES Presente su SPOTIFY & the other plaltforms