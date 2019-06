Partecipazione e nuovi spunti per lo "Sviluppo sostenibile" al Museo della Scuola Medica Salernitana

E' stato presentato, ieri sera, presso il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana di via Mercanti, "Sviluppo sostenibile, l'unica crescita futura possibile", il libro di Giovanni Moccia che ha tenuto alta l'attenzione di tutti i presenti. Ad illustrare le caratteristiche del libro durante la presentazione, moderata dalla giornalista Marilia Parente, presidente della cooperativa sociale Galahad, è stato proprio l'autore, il dottor Moccia che ha sottolineato quanto importante sia volgere lo sguardo verso le nuove generazioni e le pratiche green che garantirebbero un mondo migliore, dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

Gli interventi

Ad intervenire, monsignor Michele Alfano, presidente onorario del Centro Studi Mondi Sostenibili che ha osservato come anche la Chiesa persegua la promozione di valori etici finalizzati al rispetto del Creato e della persona, nonchè Paola De Roberto, consigliere della Fondazione di Comunità Salernitana e consigliere comunale che ha invitato tutti alla partecipazione per il lancio di iniziative virtuose in grado di dar vita ad un progetto concreto che abbia ricadute positive su tutta la comunità. Infine, a soffermarsi sui criteri di selezione dei progetti finanziabili, Giuseppe Sottile, responsabile commerciale dell'area Sud Banca Etica che ha puntato i riflettori sull'importanza dell'autosostentamento delle idee proposte da imprese e cooperative. Notevole, l'interesse del pubblico che ha preso parte attivamente al dibattito. L'evento è stato organizzato dalla cooperativa sociale Galahad che gestisce la biglietteria e il calendario eventi del Museo Virtuale, con il patrocinio della Fondazione Scuola Medica Salernitana.



