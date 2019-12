Rivive l'antica Betlemme nel centro storico di Salerno: la XXVI edizione del Presepe

Suggestioni, nel centro storico di Salerno. Questa sera, infatti, via Dei Canali e largo San Pietro a Corte si sono trasformati nell'antica Betlemme, per ospitare il presepe vivente organizzato dall'associazione Sant'Andrea dell'Annunziatella.

L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Salerno e in collaborazione con il parroco del Duomo, don Michele Pecoraro, e il coro Voci Argento dell'Auser, ha incantato, come ogni anno, grandi e piccini. Locande, artigiani e pastori hanno caratterizzato le scene del presepe per rievocare la nascita di Gesù. Emozioni.