Natale è già arrivato alla Domus Misericordiae: tanta curiosità per i presepi e i pastori artigianali

Stanno già spopolando, i presepi e i pastori in ceramica, realizzati e dipinti artigianalmente dai detenuti ospiti della Domus Misericordiae, sotto la guida del tenace parroco di Brignano, nonchè Cappellano del Carcere, don Rosario Petrone e della sua squadra. Davvero graziose e originali, le creazioni che stanno attirando l'interesse di molti salernitani: che sia per un regalo o per portare lo spirito natalizio nella propria abitazione, in tanti stanno già acquistando ed ordinando le singolari opere in ceramica.

Come è noto, infatti, i detenuti che risiedono nella struttura prendono parte al laboratorio di ceramica che da tempo sta sfornando dei piccoli capolavori, da far invidia a presepisti e artisti. Verrà devoluto a sostegno delle attività della Domus, intanto, il ricavato della vendita dei presepi e delle altre decorazioni, di cui diverse, peraltro, a tema marino, in perfetta sintonia con quello delle Luci d'Artista di quest'anno. Per informazioni, è possibile recarsi presso la parrocchia di Brignano. Tanta curiosità.