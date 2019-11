I "Presepi di Sabbia" tornano a Santa Teresa: partono i lavori di allestimento

Conto alla rovescia per i “Presepi di Sabbia” a Salerno. Questa mattina, nei pressi della spiaggia di Santa Teresa, sono partiti i lavori di allestimento degli stand che ospiteranno le splendide sculture in sabbia che, in occasione di Luci d’Artista, arricchiranno il ventaglio di offerte e di eventi a disposizione dei turisti e dei residenti.

Le indiscrezioni

Quest’anno la mostra dei presepi, curata dal direttore artistico Domenico Spena, tornerà, dunque, a Santa Teresa e non sarà più presente nel sottopiazza della Concordia. Le opere – secondo rumors – saranno dedicate esclusivamente alla tradizione natalizia. Dopo i temi sociali trattati, l'inquinamento, il rispetto dell'ambiente e anche l'omaggio alla Scuola Medica Salernitana, i presepi di sabbia si riappropriano della identità natalizia tout court.