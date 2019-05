Dirigente scolastico critica i camerieri di una nota pizzeria: "Sono sordi", bufera nel web

Episodio increscioso, a Salerno. Il dirigente scolastico di un istituto salernitano, A.T. le sue iniziali, ha lasciato un commento impregnato di insensibilità e discriminazione nei confronti dei più deboli, su un noto sito di recensioni. Bersaglio del post, "Corner Pizza" di Torrione, conosciuto per l'uso dei grani antichi e la lunga lievitazione delle specialità della casa, nonchè per l'alta digeribilità che ha suscitato anche l'interesse di noti diabetologi. A denunciare l'accaduto a mezzo social, il titolare Donato Lardieri: il dirigente, infatti, ha criticato il locale soprattutto per la presenza di "camerieri sordi" che, in quanto tali, non sarebbero stati rapidi nell'apprendere la sua ordinazione. I giovani in questione, figli del titolare, sono nei fatti non udenti, ma, grazie ad un apparecchio ad hoc, riescono tranquillamente e in maniera efficiente a svolgere le loro mansioni.

La bufera social

"C'è da sperare che il preside non tratti così anche i suoi alunni con disabilità", ha commentato qualcuno su Facebook, esprimendo solidarietà a Lardieri, il quale, non senza sforzi e sacrifici, è riuscito a fornire una formazione ed un'opportunità ai suoi figli, ma anche a diversi minori stranieri non accompagnati a cui ha insegnato l'arte della pizza napoletana, nel segno dell'inclusione sociale e dell'integrazione sana. Una pugnalata inattesa, dunque, per il titolare che ha espresso tutta la sua amarezza per l'accaduto: "Se qualcuno conosce chi ha scritto il commento, me lo accompagni, vorrei solo spiegargli la vita in un minuto e mezzo, non più... educatamente", ha scritto Lardieri. Di seguito, il post del dirigente scolastico che, come unica e sperabile giustificazione, potrebbe avere la distrazione nel non aver notato che i due giovani definiti da lui "sordi", non udenti lo sono per davvero.