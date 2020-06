Presidio ospedaliero "Costa d'Amalfi": riapre il laboratorio di Radiologia

Da domani (mercoledì 17 giugno) sarà nuovamente riaperto il laboratorio di “Radiologia” presso il presidio ospedaliero della Costiera Amalfitana.

Il servizio sarà attivo, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sia di mattina che di pomeriggio, con programmazione delle prestazioni in base alle classi di priorità e nel rispetto delle misure generali volte alla prevenzione del rischio di diffusione del Virus SARS - CoV2. A cura del radiologo e del Tsrm di turno saranno erogate prestazioni di Radiologia Tradizionale, Ecografie e Tac.

Per prenotare le prestazioni di diagnostica per immagini bisognerà telefonare al numero verde 800 130 850. Inoltre il pagamento del ticket potrà essere effettuato anche per via telematica, presso le farmacie locali.