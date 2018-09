Sindacato nazionale area radiologica (Snr), continuano le prestazioni convenzionate

I laboratori convenzionati di radiologia aderenti al Sindacato nazionale area radiologica (Snr) proseguono l’erogazione delle proprie prestazioni in convenzione con il servizio nazionale sanitario, nonostante l’Asl di Salerno abbia comunicato il presunto esaurimento dei budget per il 2018", si legge in una nota dell’organizzazione sindacale.

La decisione

La decisione è motivata dal fatto che, bloccando temporaneamente il regime di convenzione, gli utenti stessi resterebbero penalizzati dalla sospensione delle prestazioni con quattro mesi di anticipo rispetto alla fine dell’anno. Così, nei laboratori iscritti al Snr, radiografie, ecografie, Tac e risonanzemagnetiche proseguiranno ad esser regolarmente eseguite in regime di convenzione.