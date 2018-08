Rutino, prestazioni di pubblica utilità finanziate dalla Regione: l'opportunità

Per partecipare, occorre essere residenti o domicilianti in Campania, iscritti ai competenti Centri per l’impiego ed ex percettori di indennità di sostegno al reddito scaduta dal 2014 al 2017 ed attualmente disoccupati e privi di sostegno