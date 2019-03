Prestazioni sanitarie a pagamento, Cisl Pensionati: "De Luca ci aiuti"

Anche quest’anno, risultano esauriti i fondi relativi al primo trimestre 2019 per il pagamento delle prestazioni sanitarie presso le strutture private convenzionate, per cui saranno sospese alcune prestazioni sanitarie presso i centri. "Continuavamo a pensare che il periodo più difficile per la sanità nella nostra Regione fosse ormai alle spalle e invece, anche quest’anno come in passato, si sono esauriti i fondi per le analisi", ha esordito Giovanni Dell’Isola, segretario generale della federazione pensionati della Fnp Cisl.

La denuncia

"Ripetiamo sempre le stesse cose da anni ormai. Dunque i cittadini e soprattutto gli anziani e pensionati si ritroveranno presto davanti al non esaltante bivio che si ripropone da anni: sostenere a proprie spese gli esami diagnostici o rinunciarvi, in quanto spesso i tempi di prenotazione presso le Asl sono eccessivamente lunghi", ha spiegato il sindacalista.

L'appello a De Luca

E’ fondamentale un suo rapido e decisivo intervento per garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie alle fasce più deboli, come i malati cronici, i pensionati e i non autosufficienti. Del Governatore apprezziamo la sensibilità e l’impegno già attuato in passato su vicende analoghe. Diversamente gli anziani dovranno continuare a decidere se fare la spesa o curarsi, come purtroppo avviene da troppo tempo. Siamo perciò fiduciosi in un decisivo intervento del presidente De Luca per reperire le risorse necessarie in grado di garantire i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria in Campania, evitando che a farne le spese siano ancora una volta i più deboli e soprattutto gli anziani e i non autosufficienti, che da tempo sono oggetto di un vero e proprio processo di emarginazione nel nostro Paese,come dimostrato dalla recente legge di bilancio in cui per fare cassa sono state prelevate circa 4 miliardi di euro su milioni di pensioni di circa 1.200 euro al mese, regolarmente pagate con i contributi previdenziali del proprio lavoro