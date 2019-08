Budget finito, tutte le analisi e le visite mediche di nuovo a pagamento a Salerno

Sono di nuovo esauriti i fondi della ripartizione trimestrale per le prestazioni sanitarie del privato accreditato, in Campania. "Il copione si ripete. E fino al prossimo 1 ottobre a Napoli città e con minime variazioni di data, nella provincia nord e sud del capoluogo partenopeo, nonché a Caserta e Salerno (per ora si salvano solo Avellino e Benevento), per visite ed analisi di laboratorio occorrerà mettere nuovamente mano al portafogli oppure sobbarcarsi l'estenuante calvario delle liste d'attesa negli ospedali pubblici". E' quanto annunciato da Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, tra le principali associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il Servizio sanitario nazionale.

L'osservazione di Lamberti