Presunti abusi sessuali sulla figlia: ascoltata la ragazzina e la sorella

Si è tenuta stamattina, presso il Tribunale di Potenza, l’audizione protetta nella fase di incidente probatorio di una minorenne di Sant’Arsenio, presunta vittima di abusi da parte del padre, e di sua sorella, anch’essa minorenne.

Il fatto

L'accusato, un 42enne originario del napoletano, nello scorso mese di aprile è stato raggiunto da un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, confermata dal Gip presso il Tribunale di Lagonegro. A sporgere denuncia, la moglie del presunto orco, come riporta Ondanews, dopo le confessioni della ragazzina che ha raccontato di essere stata costretta dal genitore a compiere atti sessuali. Nel corso dell’incidente probatorio di questa mattina entrambe le minorenni, sia la presunta vittima che la sorella, hanno confermato quanto denunciato. Le due ragazzine che vivono in una struttura protetta, non verranno più riascoltate, mentre la difesa attenderà la trascrizione delle dichiarazioni di oggi per produrre una controdeduzione.