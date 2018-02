Presunti abusi su un minore: denunciato pensionato di Sala Consilina

E' stato denunciato per violenza sessuale, un pensionato settantenne di Sala Consilina che avrebbe abusato di un minore residente in un comune del Vallo di Diano. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, sequestrando materiale informatico per le verifiche del caso.

Il blitz

La violenza sarebbe stata consumata all’interno del garage della sua abitazione. Le indagini sono partite dalla denuncia dei familiari della presunta vittima. Il pensionato rischia il rinvio a giudizio. Accertamenti in corso.