Asl, al via la prevenzione e l’intercettazione di problemi sanitari per chi ha bisogno

Per i due prossimi week-end del mese di febbraio, l’Asl di Salerno ha predisposto un servizio di infermeria con visite e controlli per la prevenzione e l’intercettazione di rischi e danni sanitari per persone senza fissa dimora e immigrati