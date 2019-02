Visite senologiche e consulenze alimentari gratuite al Centro Sociale: l'iniziativa

Nuovo appuntamento con la prevenzione per le donne al Centro Sociale di Salerno, grazie all'associazione Noi in Rosa Aps, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno.

L'appuntamento

Il 25 febbraio, a partire dalle ore 16, si terrà, infatti, una nuova iniziativa per offrire visite senologiche e consulenze alimentari gratuite, a cura dei dottori Carlo Iannace, Chirurgo dedicato alla Senologia presso l'ospedale Moscati di Avellino e del biologo nutrizionista Marco Preziuso.

Le informazioni

Utile, per le interessate, portare con sè gli ultimi esami eseguiti, se disponibili. Le visite si terranno al Centro Sociale di Salerno, a Pastena. Per informazioni, è possibile contattare il numero 392.8677918.