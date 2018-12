Dalla Romania a Salerno, per lavorare: arriva la prima donna autista del Gruppo Smet

“Si tratta di un primo importante passo verso l’inserimento nel nostro organico di un numero sempre maggiore di quote rosa. Vogliamo essere un esempio per tutto il settore dei trasporti, anche per quanto riguarda le pari opportunità: oggi le donne devono avere libero accesso a una professione che da sempre è considerata appannaggio esclusivo degli uomini”. Queste le parole di Domenico De Rosa, Amministratore Delegato del Gruppo SMET, leader a livello europeo nel settore della logistica integrata, in merito all’ingresso in azienda di Dorica Corea, la prima donna autista assunta lunedì 17 dicembre. Dopo una prova guida a Torino, Dorica verrà impiegata a Pisa.

La storia

Nata in Romania 47 anni fa, ha un figlio ed è nonna di due bambini. Ha conseguito le patenti C ed E nel 2007 presso la Scuola Europea di Empoli e, dopo una decennale esperienza di guida, ha scelto di entrare nell’organico del Gruppo SMET, pioniere in Italia non solo del trasporto sostenibile ma anche delle pari opportunità. Ha alle spalle un lungo percorso di lavoro: prima di dedicarsi a questa professione ha infatti lavorato per molti anni presso diverse carrozzerie e pompe di benzina.

Parla l'autista