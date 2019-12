Gelo nel salernitano: arriva la prima neve, ecco dove

Non solo disagi, ma anche suggestioni, con il gelo, nel nostro territorio: è arrivata, infatti, la prima neve in Cilento e nel Vallo di Diano. In particolare, imbiancato il Monte Cervati, nonchè il Monte Gelbison, e poi Caggiano (foto in basso ndr), Gioi ed altri comuni dell'entroterra.

Ha fioccato, intanto, anche a basse quote, in diverse zone della provincia, dalla Costiera Amalfitana al Cilento.



