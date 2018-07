Nasce la Pro Loco Fiscianese: l'annuncio del sindaco Sessa

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Pro Loco Fiscianese presso il Comune di Fisciano, in previsione dell'evento ufficiale di presentazione che si terrà il giorno 7 luglio.

I commenti

A prendere la parola è il sindaco Vincenzo Sessa, che esprime la propria vicinanza all'associazione e al nuovo presidente Donato Aliberti. “La Pro Loco è l'associazione più importante del territorio, perché lavora a stretto contatto con il Comune pur mantenendo la propria autonomia. Ringraziamo Antonio Sica per il lavoro svolto in più di vent'anni di presidenza. L'augurio che posso fare è quello di aprirci sempre di più alle persone e alle associazioni per promuovere in maniera adeguata le tante ricchezze che il nostro territorio ha da offrire. Chiunque potrà iscriversi alla Pro Loco e dare il proprio contributo; le iscrizioni partiranno il 7 luglio”.

Gli fa eco la consigliera comunale Valentina Iannone: “Ringrazio per questa delega che per me è un onore ed un onere. Continueremo a valorizzare ancora di più il territorio, l'arte e la cultura dei nostri luoghi per dare un forte senso di appartenenza a Fisciano”. Soddisfatto il presidente della Pro Loco Fiscianese Donato Aliberti: “Per me è un grande piacere aver avuto questa opportunità e trovare al mio fianco una squadra giovane e già attiva sul territorio. Il 7 luglio ci sarà l'evento di presentazione, che abbiamo deciso di tenere proprio al centro di Fisciano per dare un forte segnale. Saremo in piazza e parleremo con chiunque vorrà accorrere; presenteremo inoltre le linee guida che abbiamo intenzione di attuare. In seguito alla presentazione si terrà un evento musicale in cui si esibiranno due artisti ed una band del posto. Il nostro compito, come Pro Loco, deve essere quello di aggregare”.