Procedura fallimentare del Cstp, stanziati circa 5 milioni di euro per i dipendenti

Al via, il primo progetto di ripartizione parziale rientrante nella procedura fallimentare del Cstp. Dal comitato di sorveglianza sono stati riconosciuti circa 5 milioni di euro ai dipendenti tra stipendi e altre indennità non percepite.

"Si tratta di un primo passo importante per i lavoratori che hanno sofferto in questa vertenza. Merito anche del dottore Raimondo Pasquino che da sempre ha capito le priorità della vicenda. Come Fit Cisl saremo sempre attenti sulla questione"