Processi civili, il tribunale di Vallo della Lucania è il più lento d'Italia

Il tribunale di Vallo della Lucania è il più lento d’Italia per la durata media dei procedimenti civili. Nella sede giudiziaria cilentana, infatti, ci vogliono almeno in media 1231 giorni per chiudere un procedimento. Un tempo di attesa che è quasi nove volte superiore a quello del Tribunale di Ferrara dove i processi civili si concludono in 147 giorni. E’ quanto emerge dai dati relativi all’anno 2018 del Ministero della Giustizia ed analizzato sul “Sole24Ore”.

Gli altri tribunali salernitani

Al Tribunale di Salerno i processi civili si chiudono in 573 giorni; a quello di Nocera Inferiore in 622 e, come detto, a Vallo della Lucania in 1231 giorni. Quest’ultimo, inoltre, è il primo deicinque tribunali italiani più lenti con un tempo di durata del procedimento pari a 3340 giorni per quanto riguarda le risoluzioni delle controversie legate ai contratti bancari; ed è primo in classifica anche per la lunghezza dei processi su proprietà e possesso con 3254 giorni; contratti e obbligazioni con 4822 giorni, pensioni 2558 giorni, assistenza sociale 4769, lavoro dipendente e privato 2348 e nelle locazioni 2418.