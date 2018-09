Processione di San Matteo senza Gonfalone: l'ira del consigliere Celano

Se fosse confermata la notizia che la G.M. negherebbe l'utilizzo del Gonfalone durante la Processiine di San Matteo, ci troveremmo difronte all'ennesimo gravissimo e vergognoso abuso di un'Amministrazione indegna, cui reagiremmo con determinatezza Tale decisione assunta da un Sindaco dichiaratamente laico e da un manipolo di amministratori che continua a prestarsi ed a sostenere un'indecente capriccio dell'ex Sindaco che ha creato inutili tensioni durante i festeggiamenti civili e religiosi degli ultimi anni, non solo non rispetterebbe la volontà della stragrande maggioranza dei salernitani legati indissolubilmente al Santo Patrono ed apparrebbe atto indecente e deprecabile ma rappresenterebbe anche un vero e proprio abuso amministrativo.

L'articolo 5 del regolamento comunale, prevede, infatti, che il gonfalone debba obbligatoriamente essere presente «nelle cerimonie civili, patriottiche e religiose», tra cui anche la festa patronale.

Difenderemo, dunque, in ogni sede le nostre tradizioni, l'amore dei Salernitani per il loro Patrono e il legame stretto tra città e Santo cbe ripicche e infantilismi non possono erodere.