Festa grande per la Madonna del Carmine: folla di fedeli alla processione

L'afa e qualche goccia di pioggia, non sono riusciti a scoraggiare i fedeli che hanno preso parte alla festa della Madonna del Carmine. Tantissimi, ieri sera, alla tradizionale processione dedicata alla Vergine. Da via Carmine, il corteo si è snodato per via Marino Paglia, piazza Filangieri, via Cavaliero, via Pio XI, piazza San Francesco, via Costantino l’Africano, piazza Casalbore, via Conforti, via Nizza, via Fabio, via San Giovanni Bosco, via Naccarella, via La Francesca, via Musandino, via Vocca, via Iannicelli, via Gelso e piazza Sinno, per poi tornare in via Carmine fino al sagrato del Santuario, in piazza monsignor Bolognini, per il rientro in chiesa. "Sembrava stesse per arrivare un temporale - ha osservato il sacerdote durante la sosta dinanzi alla chiesa di via San Giovanni Bosco - Ma poi le nuvole sono andate via: la Vergine protegge tutti noi, se crediamo in Lei, alla fine non ci delude mai", ha osservato, dando poi la solenne benedizione ai presenti.

La festa

I fedeli, dunque, tra applausi, preghiere, canti e lancio di bigliettini dedicati alla Madonna del Carmelo, hanno affidato le proprie speranze alla Vergine: come sempre, la processione è terminata in serata, dopo le 21. Tutti con lo sguardo all'insù, dunque, per i fuochi d'artificio, che hanno illuminato il cielo: emozioni e commozione tra i salernitani.

Gallery