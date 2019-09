Tutto pronto per la festa in onore di San Matteo: conto alla rovescia per la processione

Tutto pronto per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Salerno. Manca poco, infatti, al 21 settembre, giorno dedicato a San Matteo in cui ci saranno messe ogni ora dalle 6.30 alle 9.30. Alle 10.30, poi, il solenne pontificale presieduto dall'arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, monsignor Andrea Bellandi.

Il programma

Di sera, dunque, alle 18.30, al via la processione con le statue di San Matteo e dei Santi Martiri Salernitani, per le strade del centro storico cittadino, animata tra 3 bande musicali e coralmente partecipata con il wifi. A conclusione del corteo religioso, la santa messa nella Cripta del Duomo. Tanti, anche gli appuntamenti che anticipano la festa patronale, come quello del 16 settembre, quando, alle 20.30 in piazza Flavio Gioia, verrà deposto l'omaggio floreale all'Apostolo protettore di Salerno. Prevista una folta partecipazione.