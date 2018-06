Processo per i portatori di San Matteo, la difesa: "Nessun inchino"

Non ci sarebbe stato nessun inchino, durante la processione di San Matteo, circa 4 anni fa: unica deviazione, di pochi metri, ma inifluente rispetto all’intero percorso, sarebbe stata quella dinanzi alla guadia di Finanza. E' quanto è stato sostenuto ieri mattina, nel corso dell’udienza che si è svolta a carico di portatori e fedeli.

La prossima udienza

In aula ieri, hanno testimoniato i consulenti della difesa, come riporta Le Cronache: l’ingegnere Antonio Masturzo che ha effettuato uno studio tecnico sull’intero percorso della processione, l’antropologo Paolo Apolito e Antonio Bottiglieri. Nessuno inchino, ma solo delle soste da parte dei portatori. La prossima udienza è in programma l’11 luglio.