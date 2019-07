Festa di Sant'Anna e San Gioacchino: la processione e le prossime iniziative

Fedeli in fermento, in questo week-end, per la festa in onore di Sant'Anna e San Gioacchino al Porto. Dopo l'iniziativa targata Claai di ieri sera, infatti, i salernitani si preparano alla processione prevista per il 28 luglio alle ore 19.

Il percorso

Domenica sera, dunque, partendo dalla chiesa di Sant'Anna al Porto, le statue dei genitori di Maria, percorreranno via Santa Teresa, via Sabatini, piazza Alario, via Indipendenza, piazza Luciani, via Porta Catena, via Da Procida, via Porta di Mare, via Roma, via Lista, piazza Umberto I, via Porto, via Manfredi, via Sabatini e quindi nuovamente via Santa Teresa, per poi rientrare in chiesa.

Le iniziative

"L'intento è quello di riportare l'attenzione sulla centralità della fede, valorizzando il patrimonio artistico-culturale che rappresenta la storica chiesa di Sant'Anna, come riconosciuto dal Mibac, e riscoprendo l'identità della nostra città, attraverso i suoi luoghi di culto e le tradizioni del territorio", ha osservato il Priore della Confraternita di Sant'Anna al Porto, Paris Abate. Proprio presso la storica chiesa, intanto, in cantiere già c'è un nuovo evento, dedicato alla figura di Michelangelo Buonarroti e sulle sue opere di scultura e di pittura, oltre al presepe artistico che, nella scorsa edizione di Luci d'Artista, ha già raccolto innumerevoli consensi.