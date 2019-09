Festa della Esaltazione della Santa Croce: commozione e preghiere a Torrione

Centinaia di fedeli hanno partecipato alla Festa della Esaltazione della Santa Croce nel quartiere di Torrione a Salerno. Ieri pomeriggio, alle 18.30, si è svolta la celebrazione eucaristica all’interno della chiesa “Santa Croce” guidata dal parroco, don Salvatore Castello. Subito dopo è partita la solenne processione del Crocifisso e dell’Addolorata per le strade del rione con partenza da via Padula e ritorno in via Abella Salernitana, dopo aver attraversato via Robertelli, via Grisignano, via Orofino, via Posidonia, via Del Pezzo, via delle Muratelle, via Santamaria, piazza Gloriosi e nuovamente nuovamente via Posidonia e via Abella Salernitana.