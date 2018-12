Santa Lucia e Sant'Aniello: processione e fuochi in loro onore, il programma

E' oggi il giorno della festa in onore di Santa Lucia e Sant'Aniello. Alle 18 di questo pomeriggio, infatti, nella storica chiesa sita in via Roma, verrà celebrata la messa dall'arcivescovo Luigi Moretti ed alle 19.15 le statue dei due Santi saranno portate in processione per le strade del centro storico.

Il percorso

Partendo da via Roma, il corteo proseguirà in via Porta Catena, passando poi per Largo Campo, via Mercanti, fino a giungere in piazza Portanova e poi in piazza Sant'Agostino, via Duomo e di nuovo in via Roma, per il rientro dei simulacri in chiesa. Al termine della processione, inoltre, il cielo verrà illuminato dai fuochi artificiali, nell'area di Santa Teresa.

Il giorno dopo

Infine, il 14 dicembre, si terranno messe ogni ora la mattina, dalle 5.30 alle 12.30, mentre il pomeriggio alle 16.30 e alle 17.30: al termine di ogni celebrazione, la benedizione per le mamme in attesa. Prevista una folta partecipazione.