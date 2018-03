Processo Chernobyl: tutti assolti, amarezza del Codacons Vallo di Diano

Assolti tutti gli imputati del processo Chernobyl: di oggi, la sentenza del Tribunale di Salerno. Così si conclude, dunque, il procedimento giudiziario che ha visto 38 persone (delle quali una deceduta) imputate a vario titolo per lo smaltimento illegale dei rifiuti che ha coinvolto anche diversi terreni di Teggiano, San Pietro al Tanagro, San Rufo e Sant’Arsenio.

La lettura della sentenza

Stamattina, a Salerno, lettura della sentenza di primo grado. "Pagine buie di una stagione che da domani non bisognerà dimenticare.

alerno. - ha detto Roberto De Luca del Codacons Vallo di Diano- Tutti assolti per il disastro ambientale perché il fatto non sussiste. Mentre per i capi d'imputazione a), b), c), d), e) non si deve procedere per intervenuta prescrizione", ha raccontato, amareggiato, De Luca.