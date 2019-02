“Processo Chicca”: appuntamento alla Cittadella Giudiziaria, l'invito di Bernini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il prossimo Lunedì 11/ Febbraio, alle ore 15:00 presso la “Cittadella giudiziaria” di Salerno si terrà una nuova udienza del “Processo Chicca” per tali ragioni, prima dell’inizio dell’udienza alle 14:30 si terrà una breve conferenza stampa per fare il punto della situazione.

Nonostante i tanti rinvii, i legali delle costituende parti civili saranno ancora una volta in aula per chiedere giustizia.

E proprio suddetta udienza sarà decisiva in quanto il Magistrato dovrà pronunciarsi sull’ammissione delle parti civili al procedimento penale.

Insieme agli amici del meetup amici di Beppe Grillo di Salerno, e agli attivisti delle diverse associazioni animaliste saremo presenti in Tribunale per chiedere l’applicazione della normativa in vigore e sensibilizzare la cittadinanza al tema del maltrattamento animale, troppo spesso considerato reato di “serie B”.

Paolo Bernini,

Presidente DPA Onlus