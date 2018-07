Processo Chicca, domani la 2° udienza: sit-in delle associazioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domani, Lunedì 9 Luglio si terrà la seconda udienza del “Processo Chicca” che vede imputato Antonio Fuoco, sospettato di essere il Killer della povera cagnetta massacrata a Salerno.

Sarà un’udienza importante perché si saprà se le associazioni animaliste saranno state ammesse come parte civile nel procedimento penale.

Le associazioni DPA Onlus, Comitato Uniti per Chicca, e tante altre, saranno quindi presenti dinnanzi al Tribunale con un sit in in ricordo di Chicca, con l’auspicio che la Magistratura dia un forte segnale di condanna verso tali gesti. L’invito a partecipare è rivolto a tutti!

A seguire, alle ore 12, gli avvocati delle associazioni animaliste presenti in aula incontreranno la stampa presso l’ingresso del Tribunale (lato corso Vittorio Emanuele) per fornire tutte le info sugli sviluppi processuali.