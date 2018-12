Processo Chicca, slitta di nuovo l'udienza: Fuoco cambia avvocato

Slitta ulteriormente il processo Chicca, la cagnolina uccisa di botte a Pastena il 25 febbraio del 2017. Proprio in prossimità dell'udienza prevista questo pomeriggio, infatti, l'imputato Antonio Fuoco ha deciso di cambiare avvocato.

L'udienza

Il nuovo difensore, com'era suo diritto, ha dunque chiesto ed ottenuto un rinvio della causa. Tuttavia il giudice, Paolo Valiante, ha predisposto un rinvio a brevissimo, ipotizzandolo tra appena due settimane. Profilandosi però un nuovo sciopero nazionale dei penalisti proprio il 17 e 18 dicembre, il processo è stato differito alla prima data utile e cioè al 14 gennaio.

Inoltre il magistrato è stato molto esplicito nella sua intenzione di iniziare il processo alla prossima udienza. “Il nuovo legale di Antonio Fuoco – fanno sapere in una nota dal comitato Uniti per Chicca - ha asserito in aula che probabilmente anche lui accederà ad un rito alternativo, in particolare chiedendo un "giudizio abbreviato condizionato", il che vuol dire che l'imputato condiziona appunto la sua richiesta di giudizio abbreviato all'acquisizione di determinate prove dallo stesso indicate”.



L'avvocato ha preannunciato, inoltre, di voler far presenziare al processo Fuoco nel corso della prossima udienza ed ha richiesto la predisposizione di idonee garanzie per lui. “Si tratta – denunciano dal comitato - di un prendere tempo che, a nostro avviso e nonostante la legge lo consenta, non gli risparmierà la giusta sentenza in cui confidiamo sin da quel triste giorno di metà febbraio dello scorso anno, che ha scosso l'intera città di Salerno e non solo”.Appuntamento, dunque, al prossimo 14 gennaio, sempre alle ore 15, stavolta presso gli uffici della nuova Cittadella giudiziaria.