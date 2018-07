Processo Chicca, il 9 luglio la seconda udienza: sit in degli animalisti

E’ in programma per lunedì 9 luglio la seconda udienza del “Processo Chicca” che vede imputato Antonio Fuoco, sospettato di essere il killer della povera cagnetta massacrata a Salerno.

I dettagli

Sarà un’udienza importante perché si saprà se le associazioni animaliste saranno state ammesse come parte civile nel procedimento penale. Le associazioni Dpa Onlus, Comitato Uniti per Chicca, e tante altre, saranno presenti dinnanzi al Tribunale con un sit in in ricordo di Chicca, con l’auspicio che "la Magistratura dia un forte segnale di condanna verso tali gesti". A seguire, alle 12, gli avvocati delle associazioni animaliste presenti in aula incontreranno la stampa presso l’ingresso del Tribunale per fornire tutte le info sugli sviluppi processuali.