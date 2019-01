Processo Chicca, l'udienza slitta all'11 febbraio: Fuoco non si presenta in aula

Nuovo slittamento per il processo Chicca. Si tornerà in aula per l'ottava volta, senza nemmeno aver iniziato il dibattimento, il prossimo 11 febbraio, sempre alle ore 15 presso gli uffici della Cittadella Giudiziaria di Salerno.

L'iter giudiziario

Oggi è stata rigettata la richiesta del legale di Antonio Fuoco di ottenere un rinvio, sia per l'impossibilità di consultare gli atti di causa nel periodo di chiusura delle cancellerie nello scorso mese di dicembre a causa del trasferimento dell'intero settore penale dalla vecchia sede del Tribunale alla nuova Cittadella, che per la difficoltà di riuscire a parlare con il suo assistito in questo arco di tempo durato oltre un mese. Malgrado la richiesta di rinvio del suo legale all'udienza dello scorso 3 dicembre, proprio a consentire al nuovo difensore di valutare ed eventualmente confermare l'intenzione di Fuoco di accedere al rito abbreviato, l'imputato oggi non è comparso in aula come, invece, si era preannunciato, ma non ha conferito neanche la procura speciale al suo avvocato per far celebrare il giudizio secondo il rito alternativo. Non potendo aprire il dibattimento perché, per far partire il processo, occorrono i testi che per oggi non erano stati citati (in quanto era stata preannunciata la richiesta di rito abbreviato, nel quale non si ascoltano i testi), il giudice, Paolo Valiante, secondo il principio di "economia processuale", ovvero per raggruppare più attività possibili in un'unica udienza o almeno in un numero ristretto di udienze, ha rinviato il processo per la citazione dei testi da parte del Pubblico Ministero e l'apertura del dibattimento alla prima data utile, ovvero il prossimo 11 febbraio. In tale sede, sempre per il principio di concentrazione del processo, si procederà anche alla decisione sulla ammissibilità delle costituzioni di parte civile delle numerose associazioni presenti in aula.

