Cedimento di piazza della Libertà, nessuna battuta d'arresto per il processo

Nessuno stop per il processo civile sui danni causati dal cedimento di piazza della Libertà: come riporta La Città, il giudice Giorgio Jachia ha disposto che il processo vada avanti, senza aspettare che la Cassazione decida sul regolamento di giurisdizione e stabilisca se a pronunciarsi sul risarcimento debba essere il tribunale civile o la Corte dei Conti (chiamata in causa per il danno erariale).

L'obiettivo

In tal modo, verranno evitate battute d’arresto, valutando come “manifestamente infondata” la contestazione della giurisdizione.