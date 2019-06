Lotta al bullismo e al cyberbullismo: risorse pari a 200mila euro in Campania

Pubblicato, il bando per il piano di interventi e azioni per la prevenzione, la gestione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in Campania, per un finanziamento complessivo pari a 200mila euro. La Regione, infatti, mira a sostenere proposte progettuali presentate da partenariati composti da un minimo di tre soggetti e un massimo di cinque tra ambiti territoriali sociali (ruolo capofila), altri enti pubblici, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali, soggetti del terzo settore, iscritti negli appositi registri regionali o nazionali.

I sussidi

Saranno ammessi a finanziamento progetti che incidono su uno o più dei seguenti ambiti di intervento: percorsi di conoscenza e di sensibilizzazione verso il problema del bullismo, come stimolo per la riflessione sul fenomeno e, più in generale, sulla convivenza pacifica, il rispetto delle diversità, la soluzione dei conflitti. E, ancora, percorsi di alfabetizzazione emotiva e di potenziamento delle abilità sociali, volti a costruire la competenza emotiva dei ragazzi. Tra gli altri, percorsi che mirano a promuovere una cultura dello sport giovanile come strumento per prevenire e ridurre i fenomeni di prevaricazione e di non rispetto delle diversità. Il costo massimo ammissibile per ciascun progetto è di 10mila euro.

Progetto anti-bullismo ad Agropoli

Intanto, è stato presentato questa mattina, presso l’Aula consiliare del Comune di Agropoli, il progetto “Star bene insieme. Prevenzione del bullismo e del cyber bullismo”. Il progetto è stato anche accolto positivamente e sottoscritto dagli organismi che operano nell’ambito del terzo settore sul territorio agropolese e dei Comuni limitrofi. L’Amministrazione comunale, retta dal sindaco Adamo Coppola, attraverso l’Osservatorio per le Politiche Sociali e Giovanili, sta operando una politica di interventi di prevenzione del disagio, di tutela e di protezione dei minori. Questi vogliono essere una reale risposta per la promozione dello sviluppo della personalità del minore, l’affermazione piena dei suoi diritti e non ultima, la tutela del suo benessere per affrontare quelle situazioni che, in maniera più o meno latente, identificano un disagio o un malessere del minore stesso. La durata del progetto è triennale. Tra le attività previste, ci sono, appunto, incontri strutturati di formazione. Le cooperative sociali, incluse nel progetto, provvederanno a monitorare il lavoro all'interno delle scuole e ad offrire anche il loro supporto, a titolo di volontariato.

Parla il sindaco Adamo Coppola

«Riteniamo oggettivamente che il problema del bullismo e del cyberbullismo esiste, ma non ne conosciamo i pericoli, come non lo conoscono i nostri figli, specie in riferimento a quanto accade sul web. E nel 2019, come Amministrazione, abbiamo intavolato una serie di iniziative al fine di comprendere il problema, per poterlo affrontare e combattere. Il percorso, per la verità, è iniziato da tempo e a gennaio scorso ha visto anche un incontro, presso il cineteatro “De Filippo”, con la criminologa Roberta Bruzzone».

Il commento di Maria Giovanna D’Arienzo, assessore alla Politiche sociali

«Il Comune di Agropoli ha aderito al progetto, lanciato dall’Asl Salerno, per la prevenzione di un fenomeno che dilaga, nel nostro come in altri territori: il bullismo e il cyberbullismo. Attraverso strategie idonee e avvalendosi del supporto di persone esperte, si faranno una serie di incontri di formazione rivolti ad alunni, docenti, genitori per trasferire loro le competenze utili per affrontare tali situazioni, grazie ad un lavoro di rete».