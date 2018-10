Sicurezza: al via a Paestum il progetto "Athena"

Oggi e domani a Paestum si terrà il Progetto Athena - terzo meeting degli SPOC europei (Punti di Contatto Nazionali per lo scambio delle informazioni nel settore della cooperazione internazionale di polizia).

Il progetto

Il progetto Athena è gestito per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza dallo SCIP - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e consente alle forze dell’ordine dei Paesi dell’Unione Europea e di quelli aderenti a Schengen, di contrastare insieme le organizzazioni criminali e le reti che minacciano la sicurezza internazionale. Il progetto mira, attraverso l'applicazione dei principi di riconoscimento reciproco, disponibilità ed accesso equivalente ed interoperabilità tra banche dati dei diversi paesi, a fornire un'analisi dello stato di attuazione di tutti questi concetti in Europa, al fine di sviluppare una politica di contrasto comune alla minaccia terroristica, progetto da sempre sostenuto e applicato dal nostro paese. Lo SCIP ha collaborato alla creazione di importanti sistemi informativi e banche dati internazionali che hanno consentito l’accesso a informazioni essenziali sui fenomeni e sulle reti criminali. Durante il meeting verrà sottolineato come non si possa prescindere, per l'attuazione di nuove strategie comuni di sicurezza, da nuove forme di compartecipazione tra tutti i Paesi, sotto forma di un dialogo permanente e semplificazione delle comunicazioni.