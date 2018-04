Salute della donna, tutto pronto per Down e Up 2.0: la presentazione

Riflettori puntati sulla salute femminilie: l’associazione “Macroverso" in collaborazione con l'Associazione "Insieme” presentano “Down & Up 2.0”, che si terrà sabato 21 aprile, alle ore 10:30, presso il Centro Sociale via G. Vestuti. In occasione della 3* Giornata Nazionale della salute della donna promossa dal Ministero della salute in questo stesso weekend, sarà illustrata la seconda edizione del progetto, dedicato alle donne affette da carcinoma mammario o da altri tumori femminili, con un percorso completamente gratuito per la promozione del benessere psico-fisico attraverso sportelli di sostegno individuali e di gruppo.

Le iniziative

Tante le iniziative rivolte alle pazienti e ai loro familiari, dal teatro dell’oppresso allo yoga della risata, passando per la danza-terapia, la valutazione fisioterapica, le nozioni alimentari, il make up, la realizzazione di turbanti e molto altro ancora. Il programma, patrocinato dal Comune di Salerno, dalla Provincia di Salerno e dall’Ordine degli Psicologi della Campania, è realizzato grazie al contributo offerto dalla “Susan G. Komen Italia ONLUS”, organizzazione basata sul volontariato, che dal 2000 lotta in prima linea contro i tumori del seno su tutto il territorio nazionale.