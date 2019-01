E' stato approvato il progetto di sviluppo dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. La notizia è stata comunicata dal direttore generale dell’Enac, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le reazioni

“Finalmente può partire la gara per i lavori della prima fase per il rilancio di una infrastruttura strategica di fondamentale importanza, che metterà il nostro territorio al centro dello sviluppo di una intera provincia. Come settore infrastrutture sin dall’ inizio del nostro insediamento abbiamo dato massimo supporto agli enti preposti, e nel prosieguo daremo il più completo sostegno affinché il tutto addiverra’ a compimento”, ha dichiarato Raffaele Sica, assessore alle Infrastrutture del Comune di Pontecagnano Faiano. “Apprendiamo con piacere la notizia dell’approvazione definitiva del progetto e siamo certi che in tempi stretti si procederà anche alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori, conclusi i quali sarà possibile mettere a punto, insieme a Napoli, il sistema regionale aeroportuale: un sistema garante di opporunità di lavoro e di sviluppo che consentirà alla nostra città di continuare a crescere ed a divenire punto di riferimento per l’intera provincia di Salerno, e non solo”, ha concluso il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara.