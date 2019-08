Progetto Femore al Ruggi: traguardo raggiunto, la soddisfazione di De Luca

L'85% dei pazienti over 65 vengono operati entro 48 ore dall'arrivo al Pronto Soccorso, al Ruggi, grazie al Progetto Femore. Ad esprimere la sua soddisfazione per il traguardo raggiunto, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca:

“Desidero esprimere il mio apprezzamento ai medici e al personale sanitario e amministrativo dell’Azienda Ospedaliera “Ruggi” di Salerno per il raggiungimento di un risultato assolutamente straordinario sui tempi delle liste d’attesa per le fratture al femore. Ormai l’85 per cento dei pazienti viene operato entro le 48 ore. Davvero un’eccellenza nazionale. Un lavoro straordinario, se si tiene conto del fatto che solo qualche anno fa bisognava attendere fino a 15 giorni per l’intervento al femore”.