“Vita Indipendente” a Fisciano: al via il progetto di inclusione per diversamente abili

E' stato presentato a Fisciano, il progetto “Vita Indipendente", presso il Palazzo di Città , alla presenza del sindaco Vincenzo Sessa. Il percorso vede come beneficiaria Federica, giovane del posto. “Questa mattina presentiamo Vita Indipendente, un importante progetto per le persone diversamente abili. Stiamo portando avanti sempre di più un modello di inclusione sul nostro territorio – ha detto il sindaco– perché riteniamo che sia fondamentale per far crescere la nostra comunità.Voglio ringraziare la Cooperativa Progetto 2000, il Piano di Zona e Teresa D’Auria, delegata alle Politiche Sociali che sta portando avanti una serie di iniziative di questo genere sul nostro territorio.”

Parla la delegata Teresa D'Auria