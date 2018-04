“Progetto educazione alla legalità”: la testimonianza di una ex tossicodipendente

Continuano gli appuntamenti con le Scuole Territoriali al Progetto Educazione alla Legalità Sicurezza e Giustizia Sociale promosso dal Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Aloia. L’iniziativa, coordinata da Sante Massimo Lamonaca, ha proposto ai ragazzi delle scuole superiori una testimonianza shock di una ex tossicodipendente trentenne del salernitano, che per il secondo anno consecutivo ha partecipato al Progetto Legalità.

La testimonianza

Nel raccontare la sua storia, la ragazza non ha omesso le difficoltà incontrate, il bisogno di ritrovarsi ma anche l’importanza di un sostegno che viene dall’esterno. La giovane, uscita dal tunnel della droga grazie alla comunità di “San Patrignano”, ha raccontato ai ragazzi il modo in cui è riuscita a passare dal "buio" alla "luce". L’incontro ha visto molto interessati gli Studenti delle Scuole di Vallo della Lucania. “Finire nel tunnel della droga è più semplice di quanto si possa immaginare … uscirne è molto difficile” è stato questo il messaggio lanciato agli studenti dalla Giovane, al fine di prevenire quando si è ancora in tempo.