Porto di Salerno, la spiaggia di Santa Teresa cambia look: i dettagli

Ammonta a circa 220 milioni di euro la cifra degli investimenti destinati a cambiare il “look” al porto di Salerno. Gli interventi principali – come rivela Il Mattino – riguarderanno la spiaggia di Santa Teresa e il Molo Manfredi.

I dettagli

Partiamo da Santa Teresa. L’intervento – si legge sul quotidiano - prevede la modifica dell’esistente scogliera, radicata all’angolo tra i due lati a mare di Piazza della Libertà, attraverso la realizzazione di un prolungamento di circa 115 metri, per il quale si è adottata una configurazione finale a “gomito”, con allineamento verso l’interno del bacino esistente. Importo dell’opera è di oltre 1,7 milioni di euro, ma, ad oggi, manca ancora l’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante. Dopo l’ok degli uffici tecnici, dovrà essere indetta la gara ad evidenza pubblica. I lavori effettivi, da progetto, dureranno sei mesi.

Per quanto riguarda il molo, invece, è di 7 milioni di euro il valore del progetto relativo all’intervento di restyling urbanistico dell’area corrispondente all’ingresso al Molo Manfredi, compreso il piazzale intorno alla Stazione Marittima. La riprogettazione funzionale del Molo Manfredi s’inserisce nel più articolato programma di ammodernamento del Porto di Salerno e di riqualificazione urbanistica del waterfront del Comune di Salerno. L’intera banchina del Molo Manfredi sarà dedicata, in particolare, all’accoglienza delle navi da crociera e dai servizi accessori e complementari a quelli offerti dalla Stazione Marittima. L’autorità portuale di Salerno ha provveduto allo svolgimento di tutte le procedure per la redazione del progetto definitivo e l’acquisizione dei pareri urbanistici ed ambientali ed ha poi trasmesso al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise,la Puglia e la Basilicata il progetto definitivo. Lo scorso 30 novembre il provveditorato ha ufficializzato l’avvio della fase di stipula del contratto di appalto.