Autostrade Meridionali-Codacons: parte il progetto "Top Driver" nel Salernitano

Autostrade Meridionali, che gestisce l'autostrada A3 Napoli-Salerno, e il Codacons Campania hanno fatto partire il progetto Top Driver, con l’obiettivo di migliorare servizio, comfort e sicurezza di chi viaggia sulla A3 Napoli Salerno.

I dettagli

Anche i cittadini possono segnalare i problemi dell’autostrada Salerno Napoli, che una volta controllati da selezionati automobilisti cosiddetti “Top Driver”, già incaricati di percorrere i 51,6 Km di SAM, invieranno agli Uffici competenti le rilevazioni per la risoluzione dei problemi evidenziati. In questo modo Sam si dota di un ulteriore strumento, autorevole e indipendente, per migliorare la qualità del servizio offerto agli automobilisti, che potranno viaggiare sempre più sicuri. E’ nata la nuova figura di mediatore italiano dell’aviazione voluta dal Codacons e da Ryanair. Infatti quest’ultima ha firmato un alternative dispute resolution, per i reclami dei clienti italiani.

"Sono 612 le scuole nel salernitano esposte al pericolo terremoti, 18 quelle ad alto rischio, sprovviste di ogni adeguamento alle norme antisismiche" dichiarano dal Codacons. "Non a caso - si legge in una nota - sono stati registrati fortissimi ritardi in Campania per la regolamentazione della materia. Il piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, depositato il 10 settembre dalla sezione centrale di controllo della Corte dei Conti, e previsto da una legge statale entrata in vigore 16 anni fa, riporta delle cifre che mettono in luce “l’inadeguatezza delle risorse finanziarie disponibili in relazione al fabbisogno stimato e all’urgenza degli interventi affermata dal legislatore”. Degli istituti scolastici in provincia di Salerno, 114 sono situati in una zona a bassa pericolosità, ma solo uno di questi presenta un piano di adeguamento alle norme antisismiche. Sono, invece, 480 le scuole collocate in un’area di rischio medio alta, di queste solo 33 sono dotate di progetti di adeguamento.

La conferenza stampa

La presentazione del progetto si terrà il prossimo 2 settembre, alle 11, presso la Sala del Bar Moka.